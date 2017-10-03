Україна встановила рекордний мінімум споживання газу
Таким чином, два дні тому зі сховищ було відібрано всього 7,71 мільйона кубометрів газу, що стало найнижчим показником добового відбору у 2017 році, - свідчать дані "Укртрансгазу", розміщені на офіційному сайті компанії, повідомляє "Радіо Свобода".
Обсяг споживання скоротився майже в 12 разів, якщо порівнювати із показниками у дні пікових навантажень. Зокрема, 1 лютого споживачі використали 91,8 мільйона кубометрів.
Тим часом станом на 9 березня у сховищах знаходилося 8,1 мільярда кубометрів газу, що означає, що запас зменшився на 3,8 мільярда кубометрів з початку року, та майже на 6,6 мільярда кубометрів з 13 жовтня 2016 року - початку опалювального сезону.
Нагадаємо, 3 березня 2017 року трудовий колектив Укртрансгазу закликав прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана втрутитись у критичну ситуацію та захистити вітчизняну газотранспортну систему від руйнування.
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