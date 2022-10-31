Україна втрачає мільярди через масштабні тривоги у робочий день – Гетманцев
Через масштабні повітряні тривоги по всій території України протягом дня економіка втрачає не менше 7,4 мільярда гривень.
Про це заявив голова Комітету фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на своїй сторінці у Facebook.
За його підрахунками, втрати для ВВП від масштабних тривог, що тривають робочий день, обраховуються щонайменше у 7,5 мільярда гривень.
"Очевидно, що ударами по нашій країні в понеділок вранці, коли люди йдуть на роботу, ворог не тільки намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі, а й паралізувати економічну активність", – написав він.
Також Гетманцев підкреслив, що "не можна віддати ворогові ці надто необхідні нам гроші".
"Саме тому важливо організувати роботу як державного, так і приватного сектору економіки віддалено/у неробочі часи/у вихідні таким чином, щоб не лише компенсувати простій, а й забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції", – додав він.
Уранці 31 жовтня російські загарбники здійснили черговий масований обстріл України. iPress із посиланням на офіційні джерела повідомляє про наслідки.
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