Україна втратила 60% припливу іноземних інвестицій за три роки
"Обсяг іноземних інвестицій в Україну в 2016 році становить $27,5 млрд. Ця сума виглядає великою, але, якщо зробити порівняльний аналіз, вона стає невеликою, тому що цей обсяг становить $650 на жителя України. В Білорусі, наприклад, на одного жителя припадає майже $2 тис. прямих іноземних інвестицій, а в Естонії - майже $15 тис.", - йдеться в дослідженні, проведеному за методологією Міжнародного валютного фонду Німецькою консультативною групою в Україні та Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, інфомує УНІАН.
Крім того, автори дослідження вказують на те, що місцем походження значної частини прямих іноземних інвестицій в Україну є великі фінансові центри. Це може говорити про те, що фактично такі іноземні інвестиції мають "українське" походження.
"Наприклад, 23% з Нідерландів, 15% - з Кіпру, а вже після цього йдуть інші країни. Практично важко сказати, виходячи з даних, де первинне джерело походження інвестицій. Ми тільки можемо сказати, що вони зайшли з певного місця. У нас достатньо даних для того, щоб говорити, що певна кількість цих інвестицій є так званими "круговими інвестиціями", тобто, українські гроші, які зайшли в Україну через фінансові центри", - сказав Заха.
За його словами, в найближчому майбутньому учасники дослідження нададуть свої розрахунки за прямими іноземними інвестиціями в Україні за підсумками 2017 року, які, за попередніми даними, перевищують показник 2016 року.
Нагадаємо, за даними Держстату, надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерного капіталу нерезидентів) за 2017 рік становили майже $1,9 млрд.
Раніше повідомляли, що іноземні інвестори активно цікавляться підприємствами, які Фонд держмайна виставив на приватизацію цього року.
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