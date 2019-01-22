Україна втратила місце у Топ-50 найбільш інноваційних країн світу

Україна ще в минулому році займала 46 місце

Україна за рік випала з Топ-50 найбільш інноваційних країн світу.

Статус найбільш інноваційної країни у світі в 2019 році зберегла Південна Корея. На друге місце піднялася Німеччина завдяки покращенням у сфері досліджень і освіти, свідчать дані рейтингу Bloomberg.

Топ-5 інноваційних економік за версією Bloomberg замикають Фінляндія, Швейцарія та Ізраїль.

США рік тому випали з Топ-10 через погані бали за систему освіти, але зараз зайняли восьме місце.

Україна ще в минулому році займала 46 місце, але тепер втратила цілих сім сходинок і посідає 53 позицію.

Для складання індексу по кожному з критеріїв присвоювалися бали від 0 до 100, а потім обчислювався середній бал.

Нагадаємо, раніше Україна увійшла в Топ-10 країн за темпами зростання числа мільйонерів.