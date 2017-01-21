Україна втратила одного бійця минулої доби в зоні АТО

Бойовики відкривали вогонь на всіх напрямках

За минулу добу бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув.

На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь по Широкіно, Павлополю, Погоди і Гнутово з гранатометів і стрілецької зброї, за Тарамчуку – з озброєння БМП, за Новотроицкому вів вогонь ворожий снайпер.

"Загалом зафіксовано 25 обстрілів. Один наш військовий загинув", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

На Донецькому напрямку бойовики застосовували міномети калібру 82 мм по околицях Новоселівки Другий, гранатомети і стрілецьку зброю – за Авдіївці і Зайцево.

На Луганському напрямку бойовики вели обстріл Новозвановки, Сизого та Станиці Луганської.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська вранці 20-го січня обстріляли цивільний автобус в районі н. п. Оленівка, який знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також вчора спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу Українського кризового медіа-центру заявив, що минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих та поранених з української сторони не зафіксовано.