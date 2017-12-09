Україна втратить €600 млн євро від ЄС, якщо не скасує заборону на експорт лісу-кругляка, - Мінгареллі

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі заявив, що Україна втратить третій транш макрофінансової допомоги на 600 млн євро, якщо не скасує заборону на експорт лісу-кругляка.

"Якщо Україна не зніме заборону на експорт кругляка, 600 мільйонів євро - третій транш макрофінансової допомоги - буде втрачено. Рішення буде прийнято до кінця цього року, а значить, ви повинні отримати гроші на початку 2018 року", - заявив Мінгареллі в інтерв'ю "Сегодня".

При цьому, він підкреслив, що Україна не виконала ще кілька умов, необхідних для отримання грошей.

"До сих пір є шість-сім умов в сфері боротьби з корупцією, соціальних виплат для переселенців, в області торгівлі, енергетики, які так і не були виконані Україною. І якщо так і залишиться - ви не отримаєте гроші", - сказав Мінгареллі.

Нагадаємо, що Європейська комісія від імені ЄС в липні 2015 року виділила Україні кредит у розмірі 600 млн євро - перший транш в рамках нової програми макрофінансової допомоги Україні, загальний бюджет якої становить 1,8 млрд. Євро. У наступні місяці передбачалося виділення Європейською комісією ще 1,2 млрд євро - за умови вдалої реалізації економічних і структурних реформ, узгоджених між ЄС і Україною. 600 млн євро Україна розраховувала отримати в кінці 2015 року, ще 600 - на початку 2016 року. Цього не сталося.

Другий транш макрофінансової допомоги ЄС вступив в Україні лише в квітні 2017 року. Після перерахування коштів загальний обсяг макрофінансової допомоги Україні з боку Брюсселя з 2014 року склав 2,81 млрд євро. Це найбільша сума, яку коли-небудь отримувала від Європейського союзу країна, яка не входить в нього.

Дана макрофінансова допомога надається Україні на 2,5 року, до 4 січня 2018 року.

Останньою перешкодою для виділення другого траншу був мораторій на експорт лісу. В Євросоюзі вважають, що заборона лише дозволяє деяким зацікавленим групам у деревообробній промисловості отримувати винятковий і необмежений доступ до лісових ресурсів, щоб власноруч ними скористатися. Заборона на експорт не запобігає вирубуванню лісів і контрабанді деревини.

Тому спільна робоча група уряду та парламенту розробила законопроект, який знімає мораторій на експорт лісу з України і підсилює штрафи за вирубування дерев.

Чинний мораторій на експорт необробленого лісу набув чинності 1 грудня 2015 року. Закон забороняє протягом 10 років експортувати за кордон лісоматеріали у вигляді необробленої деревини, т. зв. ліс-кругляк та ін.