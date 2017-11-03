НОВИНИУ консульській службі Міністерства закордонних справ заявили, що Україна буде вводити систему електронних віз для іноземців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна введе електронні візи для іноземців, - МЗС
Електронна віза виходить через інтернет і ставиться в паспорт вже в аеропорту прибуття
Фото: euractiv.com
"Єгипет планує ввести влітку електронні візи для іноземців. Систему електронних віз для іноземців запровадить і Україна", - повідомляє консульська служба МЗС у Twitter.
Єгипет хоче ввести таку систему, щоб зменшити навантаження на сили безпеки і полегшити для туристів в'їзд в країну.
Відзначимо, що електронна віза виходить через інтернет і ставиться в паспорт часто вже в аеропорту прибуття.
Нагадаємо, що в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що на початку квітня буде спрощено візовий режим для в'їзду іноземців до України.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 03 2017 13:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків