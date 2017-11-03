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Україна введе електронні візи для іноземців, - МЗС

Електронна віза виходить через інтернет і ставиться в паспорт вже в аеропорту прибуття
У консульській службі Міністерства закордонних справ заявили, що Україна буде вводити систему електронних віз для іноземців.
Україна введе електронні візи для іноземців, - МЗС Фото: euractiv.com

"Єгипет планує ввести влітку електронні візи для іноземців. Систему електронних віз для іноземців запровадить і Україна", - повідомляє консульська служба МЗС у Twitter.

Єгипет хоче ввести таку систему, щоб зменшити навантаження на сили безпеки і полегшити для туристів в'їзд в країну.

Відзначимо, що електронна віза виходить через інтернет і ставиться в паспорт часто вже в аеропорту прибуття.

Нагадаємо, що в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що на початку квітня буде спрощено візовий режим для в'їзду іноземців до України.

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11 03 2017 13:56
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