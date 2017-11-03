Україна введе електронні візи для іноземців, - МЗС

Електронна віза виходить через інтернет і ставиться в паспорт вже в аеропорту прибуття

У консульській службі Міністерства закордонних справ заявили, що Україна буде вводити систему електронних віз для іноземців.

"Єгипет планує ввести влітку електронні візи для іноземців. Систему електронних віз для іноземців запровадить і Україна", - повідомляє консульська служба МЗС у Twitter.

Єгипет хоче ввести таку систему, щоб зменшити навантаження на сили безпеки і полегшити для туристів в'їзд в країну.

Відзначимо, що електронна віза виходить через інтернет і ставиться в паспорт часто вже в аеропорту прибуття.

Нагадаємо, що в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що на початку квітня буде спрощено візовий режим для в'їзду іноземців до України.