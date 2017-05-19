Україна введе захисне мито для російського шоколаду, - ЗМІ
Відповідне рішення найближчими днями буде оприлюднене в "Урядовому кур’єрі" та набере чинності. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власні джерела близькі до відомства.
Ставка антидемпінгового мита становитиме 31,33% та діятиме протягом 5 років.
Також Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі відмовилася продовжувати спеціальних заходів щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних з фарфору незалежно від країни походження та експорту. Відповідне рішення також незабаром буде оприлюднене в "Урядовому кур’єрі".
Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 13 квітня вирішила застосувати антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну шліфувальних кругів на керамічній зв'язці, які виготовлені в Росії.
В лютому цього року Україна пригрозила, що у випадку невиконання Росією рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо транзиту товарів, Україна буде вводити додаткові мита для російських товарів.
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