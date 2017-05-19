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Україна введе захисне мито для російського шоколаду, - ЗМІ

Ставка антидемпінгового мита становитиме 31,33% та діятиме протягом 5 років
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про застосування антидемпінгового мита проти шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації.
Україна введе захисне мито для російського шоколаду, - ЗМІ Фото: million-wallpapers.ru

Відповідне рішення найближчими днями буде оприлюднене в "Урядовому кур’єрі" та набере чинності. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власні джерела близькі до відомства.

Ставка антидемпінгового мита становитиме 31,33% та діятиме протягом 5 років.

Також Міжвідомча  комісія  з міжнародної торгівлі  відмовилася продовжувати спеціальних заходів щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних з фарфору незалежно від країни походження та експорту. Відповідне рішення також незабаром буде оприлюднене в "Урядовому кур’єрі".

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 13 квітня вирішила застосувати антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну шліфувальних кругів на керамічній зв'язці, які виготовлені в Росії.

В  лютому цього року Україна пригрозила, що у випадку невиконання Росією рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо транзиту товарів, Україна буде вводити додаткові мита для російських товарів.

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