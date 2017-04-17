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Україна ввела антидемпінгові мита на шліфувальні круги з Росії

Спецмито буде діяти п'ять років
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 13 квітня вирішила застосувати антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну шліфувальних кругів на керамічній зв'язці, які виготовлені в Росії.
Україна ввела антидемпінгові мита на шліфувальні круги з Росії Фото: solutions.3mrussia.ru

До російських експортерів застосовується антидемпінгове мито терміном на п'ять років у розмірі 6,54% для Волзького абразивного заводу і 33,83% для інших російських експортерів, йдеться на сайті Мінекономрозвитку України.

Мінекономіки передбачає, що застосування антидемпінгових заходів позитивно вплине на фінансово-господарський стан національного виробника, дозволить відновити обсяги виробництва і продажів, зберегти і відновити робочі місця, збільшить доходи.

Антидемпінгове розслідування щодо російських шліфувальних кругів велося півтора року за скаргою Запорізького абразивного комбінату.

Нагадаємо, що в лютому цього року Україна пригрозила, що у випадку невиконання Росією рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо транзиту товарів, Україна буде вводити додаткові мита для російських товарів.

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17 04 2017 11:34
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