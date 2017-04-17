Україна ввела антидемпінгові мита на шліфувальні круги з Росії
До російських експортерів застосовується антидемпінгове мито терміном на п'ять років у розмірі 6,54% для Волзького абразивного заводу і 33,83% для інших російських експортерів, йдеться на сайті Мінекономрозвитку України.
Мінекономіки передбачає, що застосування антидемпінгових заходів позитивно вплине на фінансово-господарський стан національного виробника, дозволить відновити обсяги виробництва і продажів, зберегти і відновити робочі місця, збільшить доходи.
Антидемпінгове розслідування щодо російських шліфувальних кругів велося півтора року за скаргою Запорізького абразивного комбінату.
Нагадаємо, що в лютому цього року Україна пригрозила, що у випадку невиконання Росією рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо транзиту товарів, Україна буде вводити додаткові мита для російських товарів.
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