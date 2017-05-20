Україна ввела захисне мито на шоколад з Росії

Комісія встановила наявність у 2013-2015 році демпінгового імпорту шоколаду та кондитерських виробів з вмістом какао з Росії, за цей період погіршилися соціально-економічні показники українських кондитерів

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ввела на 5 років антидемпінгове мито для шоколадних виробів з Росії.

Ставка антидемпінгового мита складе 31,33%. Рішення комісії набуде чинності через 30 днів після опублікування.

Комісія встановила наявність у 2013-2015 році демпінгового імпорту шоколаду та кондитерських виробів з вмістом какао з Росії. За цей період погіршилися соціально-економічні показники українських кондитерів. Зокрема, на 7,63% скоротилися обсяги виробництва шоколадних виробів, продажу на внутрішньому ринку – на 20,85%, рентабельність реалізації в Україні впала на 26,42%, скоротилося використання виробничих потужностей на 6,07%, збільшились запаси продукції на складах (23,77%), скоротилася кількість працівників, задіяних у виробництві шоколадних виробів (на 11,06%). Про це йдеться в оприлюдненому рішенні в газеті "Урядовий кур'єр", пише "Інтерфакс-Україна".

Розслідування комісії здійснювалося в 2015 році.

Згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, мито буде застосовуватися до таких кодів товарів: 1806 31 00 00 (шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао, в брикетах, пластинках або плитках, з начинкою, масою нетто до 2 кг); 1806 90 11 00 (шоколад і шоколадні вироби з вмістом какао, шоколадні цукерки, з начинкою або без начинки, містять алкоголь); 1806 90 19 00 (шоколад і шоколадні вироби з вмістом какао, шоколадні цукерки, з начинкою або без начинки, не містять алкоголь); 1806 90 50 00 (кондитерські вироби з цукру та їх замінники, виготовлені з цукрозамінників, з вмістом какао).

Нагадаємо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 13 квітня вирішила застосувати антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну шліфувальних кругів на керамічній зв'язці, які виготовлені в Росії.

В лютому цього року Україна пригрозила, що у випадку невиконання Росією рішення Світової організації торгівлі (СОТ) щодо транзиту товарів, Україна буде вводити додаткові мита для російських товарів.