Україна ввела захисні мита на білоруську сіль та лампи розжарювання

Один з білоруських виробників солі добровільно погодився підвищити ціну на свій експорт солі до України

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, яка ухвалює рішення про застосування антидемпінгових заходів, ввела мита на виварну сіль та електричні лампи розжарювання з Білорусі.

Відтепер білоруська сіль в Україні здорожчає на 11,85%, а білоруські лампи розжарювання - на 17,73%, повідомляє "Громадське".

Водночас, зазначається, що один з білоруських виробників солі, компанія "Мозирьсоль", добровільно погодився підвищити ціну на свій експорт солі до України з метою уникнення застосування мит.

"Комісія визнала добровільне цінове зобов’язання задовільним та ухвалила рішення не застосовувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну кухонної солі виробництва "Мозирьсолі", - повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

Нагадаємо, що Україна та Ізраїль 21 січня підписали угоду про зону вільної торгівлі.