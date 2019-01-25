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Україна ввела захисні мита на білоруську сіль та лампи розжарювання

Один з білоруських виробників солі добровільно погодився підвищити ціну на свій експорт солі до України
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, яка ухвалює рішення про застосування антидемпінгових заходів, ввела мита на виварну сіль та електричні лампи розжарювання з Білорусі.
Україна ввела захисні мита на білоруську сіль та лампи розжарювання Фото: dt.ua

Відтепер білоруська сіль в Україні здорожчає на 11,85%, а білоруські лампи розжарювання - на 17,73%, повідомляє "Громадське".

Водночас, зазначається, що один з білоруських виробників солі, компанія "Мозирьсоль", добровільно погодився підвищити ціну на свій експорт солі до України з метою уникнення застосування мит.

"Комісія визнала добровільне цінове зобов’язання задовільним та ухвалила рішення не застосовувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну кухонної солі виробництва "Мозирьсолі", - повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

Нагадаємо, що Україна та Ізраїль 21 січня підписали угоду про зону вільної торгівлі.

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25 01 2019 16:17
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