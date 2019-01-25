НОВИНИМіжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, яка ухвалює рішення про застосування антидемпінгових заходів, ввела мита на виварну сіль та електричні лампи розжарювання з Білорусі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна ввела захисні мита на білоруську сіль та лампи розжарювання
Один з білоруських виробників солі добровільно погодився підвищити ціну на свій експорт солі до України
Фото: dt.ua
Відтепер білоруська сіль в Україні здорожчає на 11,85%, а білоруські лампи розжарювання - на 17,73%, повідомляє "Громадське".
Водночас, зазначається, що один з білоруських виробників солі, компанія "Мозирьсоль", добровільно погодився підвищити ціну на свій експорт солі до України з метою уникнення застосування мит.
"Комісія визнала добровільне цінове зобов’язання задовільним та ухвалила рішення не застосовувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну кухонної солі виробництва "Мозирьсолі", - повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
Нагадаємо, що Україна та Ізраїль 21 січня підписали угоду про зону вільної торгівлі.
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