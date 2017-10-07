Україна вводить біометричний контроль для всіх громадян, які перетинають кордон, - Порошенко
"Мова йде про посилення контролю за в'їздом і виїздом і перебуванням громадян інших держав на території України - ми вводимо біометричний контроль для всіх громадян, які перетинають український кордон. Ми повинні зняти біометричні дані, включаючи відбитки пальців, цифрову фотографію. Це значно посилить можливості для боротьби з тероризмом", - сказав Порошенко, інформує прес-служба голови держави.
Президент зазначив, що його доручення щодо підготовки відповідних проектів документів виконані. Крім того, Порошенко додав, що на засіданні РНБО сьогодні Міністерство закордонних справ, Державна прикордонна служба нададуть інформацію з цього питання.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України підтримує запровадження візового режиму з Російською Федерацією.
У Росії прокоментували заяву секретаря РНБО України Олександра Турчинова про в'їзд російських громадян в Україну за біометричними паспортами.
Понад 50% українців не підтримують ініціативу впровадження візового режиму з Російською Федерацією.
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