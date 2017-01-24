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Україна виборола у Росії право на проведення чемпіонату Європи з боксу

Чемпіонат Європи серед чоловіків запланований на 14-26 червня 2017 року
Один з найбільших спортивних форумів світу, а саме чемпіонат Європи-2017 з боксу серед чоловіків, прийматиме Україна - місто Харків.
Україна виборола у Росії право на проведення чемпіонату Європи з боксу Фото:fbu.net.ua

У своєму зверненні до президента ФБУ Володимира Продивуса, президент Європейської Конфедерації Франко Фальчінеллі зазначив, що він абсолютно впевнений у тому, що Федерація боксу України й організаційний комітет змагань забезпечать проведення чемпіонату Європи на найвищому рівні, - повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

Континентальна першість з боксу серед чоловіків стане найбільшою й історичною боксерською подією для України.

Раніше нашій державі довіряли право на проведення чемпіонату світу з боксу серед юніорів, Кубку Європи серед чоловіків, чемпіонату Європи серед жінок і чемпіонату Європи з боксу серед юніорів.

"Я з радістю хочу повідомити, що головний боксерський форум Європи пройде в Україні, а саме у Харкові", - зазначив Продивус.

"Я переконаний, що ми проведемо цей турнір на найвищому рівні. Безперечно, ця подія стане для нашої держави історичною, тому ми маємо зробити все від нас можливе, щоб вкотре показати те, як ми можемо та вміємо організовувати змагання такого високого рівня", - додав очільник ФБУ.

Відповідно до офіційного повідомлення Європейської Конфедерації боксу, чемпіонат Європи серед чоловіків запланований на 14-26 червня 2017 року.

Раніше iPress. ua повідомляв,  що Україна побореться за право проведення континентальної першості з боксу серед чоловіків, яка відбудеться у червні 2017 року з Росією та Туреччино.

Проте, переважна більшість членів Виконавчого комітету EUBC віддала свій голос саме за Харків. Загалом, право голосу у Європейській Конфедерації мають 19 членів виконкому.

 

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24 01 2017 20:18
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