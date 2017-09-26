Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Україна виборола золото, срібло і бронзу на Іграх нескорених-2017

Першу золоту медаль на рахунок збірної України записав 29-річний офіцер Міністерства оборони Олег Зімніков з Києва
За два дні змагань Україна виборола три медалі: золоту, срібну і бронзову
Україна виборола золото, срібло і бронзу на Іграх нескорених-2017 Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine/photos

Про це пише Укрінформ.

Першу золоту медаль на рахунок збірної України на ІІІ Іграх нескорених (Invictus Games) в Торонто записав 29-річний офіцер Міністерства оборони Олег Зімніков з Києва.

У легкоатлетичних змаганнях Зімніков показав 1-й результат у перегонах на 1500 метрів (4 хв 33 с).
Бронзову нагороду у легкоатлетичних змаганнях здобув офіцер Національної поліції Сергій Торчинський, який показав 3-й результат у секторі для штовхання ядра (13,71 метра).

Ще одну, срібну, медаль для української команди на Іграх нескорених виборов 29-річний офіцер Національної поліції України  Олександр Ткаченко у секторі бігу на 400 м.

Ігри нескорених є аналогом Паралімпійських ігор для військовослужбовців, які отримали поранення чи захворювання під час або внаслідок виконання службового обов’язку. Нинішні змагання триватимуть до 30 вересня.

Нагадаємо, паралімпійська збірна України з футболу перемогла команду Ірану з рахунком 1:0, виборовши титул чемпіона світу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2017 06:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.