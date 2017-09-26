Україна виборола золото, срібло і бронзу на Іграх нескорених-2017

Першу золоту медаль на рахунок збірної України записав 29-річний офіцер Міністерства оборони Олег Зімніков з Києва

За два дні змагань Україна виборола три медалі: золоту, срібну і бронзову

Про це пише Укрінформ.

Першу золоту медаль на рахунок збірної України на ІІІ Іграх нескорених (Invictus Games) в Торонто записав 29-річний офіцер Міністерства оборони Олег Зімніков з Києва.

У легкоатлетичних змаганнях Зімніков показав 1-й результат у перегонах на 1500 метрів (4 хв 33 с).

Бронзову нагороду у легкоатлетичних змаганнях здобув офіцер Національної поліції Сергій Торчинський, який показав 3-й результат у секторі для штовхання ядра (13,71 метра).

Ще одну, срібну, медаль для української команди на Іграх нескорених виборов 29-річний офіцер Національної поліції України Олександр Ткаченко у секторі бігу на 400 м.

Ігри нескорених є аналогом Паралімпійських ігор для військовослужбовців, які отримали поранення чи захворювання під час або внаслідок виконання службового обов’язку. Нинішні змагання триватимуть до 30 вересня.

Нагадаємо, паралімпійська збірна України з футболу перемогла команду Ірану з рахунком 1:0, виборовши титул чемпіона світу.