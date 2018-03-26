Україна видворяє 13 російських дипломатів через справу Скрипаля

Україна ухвалила рішення видворити 13 російських дипломатів у зв'язку із отруєнням у Великобританії колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля.

"У відповідь на цинічну хімічну атаку в Солсбері (Велика Британія) Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися. Бо як відомо, наші дипломатичні стосунки з РФ де-факто заморожені", - повідомляє Президент Петро Порошенко на сторінці у Facebook.

"Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя. Україна відчуває це щодня в окупованому українському Криму та на Донбасі. Тому, як ніколи, важливо не обмежуватися символічними жестами. Наступний крок – збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включно через посилення персональних, фінансових та економічних санкцій.

Наша спільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою та жорсткою для недопущення нових людських трагедій та забезпечення поваги до норм міжнародного права", - написав Президент.

Відзначимо, що голова постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар'єв пропонує припинити діяльність Російського центру науки та культури (Росспівробітництво) в Україні замість того, щоб висилати з країни російських дипломатів.

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.