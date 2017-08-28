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Україна видворила іспанських журналістів, які писали по обидва боки на Донбасі

Україна отримала потужний антипіар після інциденту з іспанськими журналістами
Прикордонники в аеропорту Київ відмовили у в'їзді в країну іспанським журналістам Антоніо Пампліегу і Мануелю Анхелю Састрі, що викликало різку критику іспанських ЗМІ.
Україна видворила іспанських журналістів, які писали по обидва боки на Донбасі Фото: unian.ua

Пампліегу і Састре прилетіли до Києва і прочекали відповіді прикордонників майже 20 годин у п'ятницю, 25 серпня, пише El Mundo.

Служба безпеки України внесла в 2015 році журналістів в так званий чорний список, пояснивши, що вони є загрозою національній безпеці. Однак тоді уряд Іспанії висловив рішучий протест і СБУ зняла санкції.

Цього разу Састре і Пампліегу надали прикордонникам копію відповідного указу, а також інші документи, включаючи дозвіл працювати в зоні АТО.

В результаті стало відомо, що СБУ внесла іспанців в інший список, заборонивши в'їзд до 2020 року.

Один із журналістів також висловив жаль у зв'язку з тим, що в Україні його вважали загрозою нацбезпеці. За його словами, він планував працювати "з української сторони" і з дозволами. Події викликали гостру критику України в іспанських ЗМІ. Састре і Пампліегу також висвітлювали ситуацію, перебуваючи на окупованих територіях Донбасу.

Нагадаємо, російській комедіантці, відомій за участю в шоу Comedy Woman, Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років.

Нагадаємо, 26 липня Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналістку Марію Князєву, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Россия-1" та "Россия-24".

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