Україна видворила іспанських журналістів, які писали по обидва боки на Донбасі
Пампліегу і Састре прилетіли до Києва і прочекали відповіді прикордонників майже 20 годин у п'ятницю, 25 серпня, пише El Mundo.
Служба безпеки України внесла в 2015 році журналістів в так званий чорний список, пояснивши, що вони є загрозою національній безпеці. Однак тоді уряд Іспанії висловив рішучий протест і СБУ зняла санкції.
Цього разу Састре і Пампліегу надали прикордонникам копію відповідного указу, а також інші документи, включаючи дозвіл працювати в зоні АТО.
В результаті стало відомо, що СБУ внесла іспанців в інший список, заборонивши в'їзд до 2020 року.
Один із журналістів також висловив жаль у зв'язку з тим, що в Україні його вважали загрозою нацбезпеці. За його словами, він планував працювати "з української сторони" і з дозволами. Події викликали гостру критику України в іспанських ЗМІ. Састре і Пампліегу також висвітлювали ситуацію, перебуваючи на окупованих територіях Донбасу.
Нагадаємо, російській комедіантці, відомій за участю в шоу Comedy Woman, Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років.
Нагадаємо, 26 липня Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналістку Марію Князєву, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Россия-1" та "Россия-24".
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