СПОРТ НОВИНИАмериканська аналітична компанія Gracenote прогнозує, що на Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані українська збірна завоює одну бронзову нагороду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна виграє одну "бронзу" на Зимових Іграх-2018, - Gracenote
Фаворитами Олімпіади вважаються Німеччина, Норвегія та США
Фото: vidomosti-ua.com
Про це повідомляє Укрінформ.
Нашій команді у віртуальному медальному заліку пророкують 30 місце з однією "бронзою" - у жіночій естафеті з біатлону.
Також повідомляється, що фаворитами Олімпіади вважаються Німеччина (їй прогнозують 35 медалей), Норвегія (32 нагороди) та США (29 медалей).
Як відомо, ХХІІІ Зимові Ігри пройдуть з 9 по 25 лютого 2018 року у корейському Пхьончхані.
Нагадаємо, раніше президент Національного олімпійського комітету Канади Тріша Сміт закликала тимчасово відсторонити Росію, незалежно від того, чи завершено розслідування комісій Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 11 2017 07:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф