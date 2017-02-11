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Україна виграє одну "бронзу" на Зимових Іграх-2018, - Gracenote

Фаворитами Олімпіади вважаються Німеччина, Норвегія та США
Американська аналітична компанія Gracenote прогнозує, що на Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані українська збірна завоює одну бронзову нагороду.
Україна виграє одну "бронзу" на Зимових Іграх-2018, - Gracenote Фото: vidomosti-ua.com

Про це повідомляє Укрінформ.

Нашій команді у віртуальному медальному заліку пророкують 30 місце з однією "бронзою" - у жіночій естафеті з біатлону.

Також повідомляється, що фаворитами Олімпіади вважаються Німеччина (їй прогнозують 35 медалей), Норвегія (32 нагороди) та США (29 медалей).

Як відомо, ХХІІІ Зимові Ігри пройдуть з 9 по 25 лютого 2018 року у корейському Пхьончхані.

Нагадаємо, раніше президент Національного олімпійського комітету Канади Тріша Сміт закликала тимчасово відсторонити Росію, незалежно від того, чи завершено розслідування комісій Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

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02 11 2017 07:51
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