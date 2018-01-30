Україна виграла арбітраж проти "Газпрому" завдяки закону автоства уряду Яценюка, - Кацер-Бучковська

Вона наголосила, що в Україні досі не всі усвідомлюють надзвичайну важливість ринкових реформ, які були ухвалені парламентом протягом останніх років

Ухвалення закону про ринок газу, поданого урядом Арсенія Яценюка, а також впровадження інших ринкових енергетичних реформ, дало можливість Україні виграти Стокгольмський арбітраж проти "Газпрому" на суму $56 млрд.

"Закон про ринок газу, який був поданий урядом Яценюка, дав сьогодні можливість українцям виграти в Стокгольмі арбітраж. Ми вже не повинні Росії, монополісту "Газпрому", сплачувати $ 56 млрд по контракту, який уклала пані Тимошенко. Це два бюджети! Країна просто була би банкротом, якщо б ми програли цей арбітраж!", - заявила представник фракції "Народний фронт", член комітету ВР з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Наталія Кацер-Бучковська в ефірі одного з телеканалів.

Як зауважила Наталія Кацер-Бучковська, закон про ринок газу, по-перше, дозволив залучити на газовий ринок близько 50 трейдерів, і тепер Україна купує газ у різних постачальників в Європі, а, по-друге, тепер ми маємо можливість купувати газ по ринковій ціні (близько $ 200), а не за $ 450, як раніше.

"Першим аргументом в Стокгольмському арбітражі було те, що в Україні запроваджений ринок газу. І друге питання було: чи є в нас незалежний регулятор? І саме прийняття законів про незалежного регулятора та ринок газу стали основними аргументами того, що до нас повинні застосовуватися ринкові тарифи", - пояснила вона.

"Ми маємо право вибору. Нас не шантажують за метр кубічний нашими територіями і нашим суверенітетом. Згадайте Харківські угоди! Згадайте, як за метр кубічний газу ми (Україна на чолі з тодішнім президентом Януковичем. – Ред.) підписували договір про продовження строку перебування (в Криму) Чорноморського флоту. Це була ціна тарифів?! За це хотіли платити громадяни? Не потрібна ціна на газ ціною незалежності нашої держави і територіального суверенітету!", - наголосила народний депутат.

Наталія Кацер-Бучковська також додала, що енергетика була однією з причин окупації Сходу України, оскільки там знаходяться великі поклади LNG-газу та ін.

Крім того, представник фракції "Народний фронт" відзначила інший закон, ухвалений Верховною Радою, - про ринок електричної енергії, який також в перспективі сприятиме досягненню нашою державою справжньої енергетичної незалежності.

"І сьогодні закон про облік електричної енергії, про ринок електричної енергії, про незалежного регулятора (ухвалені Верховною Радою. – Ред.) – це ті кроки, які дадуть Україні в перспективі дійсно стати енергонезалежною", - наголосила вона.

Парламентарка також спростувала тези деяких політиків про те, що ринкові реформи сприятимуть підвищенню тарифів.

"Це неправда! Наприклад, через закон про ринок електричної енергії, якщо буде дійсно конкуренція на рівні споживача, на рівні постачальника, ціни будуть нижчими. І якщо Україна приєднається до ENTSO-E та ENTSO-G (енергомережі Європи)… Всі країни, які через це проходили, в результаті отримували нижчий тариф, більш прозорий ринок і більш конкурентне середовище", - резюмувала Наталія Кацер-Бучковська.