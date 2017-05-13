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Україна виграла міжнародний турнір з волейболу

Збірна України перемогла збірну Латвії
Збірна Білорусі обіграла українську молодіжку U-21, а збірна України виграла турнір у заключний день міжнародних змагань з волейболу серед чоловіків в Івано-Франківську.
Україна виграла міжнародний турнір з волейболу Фото: youtube.com

Матчі Білорусь - Україна U-21 (3:0) та Україна – Латвія (3:0) за Кубок мера Івано-Франківська відбулися на базі спорткомплексу місцевого коледжу фізичного виховання, повідомляє Укрінформ.

Українська молодіжна збірна U21 з волейболу програла збірній Білорусі з рахунком 20:25, 21:25, 12:25 свій третій поєдинок у турнірі.

Збірна України перемогла збірну Латвії з рахунком 27:25, 25:21, 25:19. Ця перемога для української збірної була третьою у турнірі і принесла команді перемогу.

Друге місце виборола національна збірна Білорусі, третє – національна збірна Латвії.

24 травня збірна України з волейболу розпочне свій шлях до світової першості. Відбір до Чемпіонату світу-2018 проходитиме у Франції з 24 по 28 травня.

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13 05 2017 19:45
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