Україна виграла справу на $37 млн щодо небезпечних відходів
Компанія "SI Group Consort LTD" подала позов проти України та Івано-Франківської ОДА з вимогою виконати на території США рішення Господарського суду Івано-Франківської області про стягнення заборгованості за надання послуг зі збирання небезпечних відходів, - повідомляє прес-служба Мін'юсту.
"Компанія вимагала повернути 36,8 млн дол. за рахунок коштів держави Україна розміщених у банках США, а також майна та коштів українських державних підприємств на території цієї країни", - йдеться у повідомленні.
Суд визнав, що держава Україна володіє суверенним імунітетом у даному провадженні та відхилив усі заявлені вимоги позивача.
Нагадаємо, мова йде про гучний спір між Компанією "SI Group Consort LTD" та Івано-Франківською ОДА щодо заборгованості за надання послуг зі збирання та утилізації небезпечних відходів гексахлорбензолу з території міста Калуша, який набув широкого розголосу у ЗМІ.
Раніше iPress.ua повідомляв, що в Івано-Франківській області затримала на хабарі одного з керівників відділення Фонду держмайна.
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