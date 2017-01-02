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Україна виграла справу на $37 млн щодо небезпечних відходів

Гучний спір між Компанією "SI Group Consort LTD" та Івано-Франківською ОДА щодо заборгованості за надання послуг зі збирання та утилізації небезпечних відходів вирішено
Окружний суд США Південного Округу міста Нью-Йорк ухвалив рішення на користь держави Україна у справі за позовом компанії "SI Group Consort LTD" на суму 36,8 млн дол.
Україна виграла справу на $37 млн щодо небезпечних відходів Фото: 112.ua

Компанія "SI Group Consort LTD" подала позов проти України та Івано-Франківської ОДА з вимогою виконати на території США рішення Господарського суду Івано-Франківської області про стягнення заборгованості за надання послуг зі збирання небезпечних відходів, - повідомляє прес-служба Мін'юсту.

"Компанія вимагала повернути 36,8 млн дол. за рахунок коштів держави Україна розміщених у банках США, а також майна та коштів українських державних підприємств на території цієї країни", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав, що держава Україна володіє суверенним імунітетом у даному провадженні та відхилив усі заявлені вимоги позивача.

Нагадаємо, мова йде про гучний спір між Компанією "SI Group Consort LTD" та Івано-Франківською ОДА щодо заборгованості за надання послуг зі збирання та утилізації небезпечних відходів гексахлорбензолу з території міста Калуша, який набув широкого розголосу у ЗМІ.

Раніше iPress.ua повідомляв, що в Івано-Франківській області затримала на хабарі одного з керівників відділення Фонду держмайна.

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01 02 2017 13:54
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