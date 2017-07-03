Україна виконала 144 вимоги для безвізу, - Мін'юст

Україна виконали всі необхідні вимоги для отримання безвізового режиму.

"Ми виконали всі зобов'язання, які були. Їх було більше 140", - заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова в ефірі "112 Україна".

За її словами, "в України виняткова ситуація у зв'язку з агресією, але ми бачимо послідовну підтримку наших колег з Європейського союзу".

Зазначимо, у Мальтійському головуванні при Раді ЄС заявили, що безвізовий режим для громадян України з країнами Європейського Союзу набуде чинності у червні 2017 року.

Нагадаємо, що 2 березня комітет постійних представників при Раді ЄС затвердив текст угоди щодо скасування візових вимог для громадян України. Голосування ЄП за резолюцію щодо безвізу для України заплановане на 5 квітня.

Рішення щодо візової лібералізації для України ще має затвердити комітет Європарламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ. Після цього рішення буде винесене на голосування в Європарламенті та остаточно затверджене Радою ЄС на рівні міністрів.

28 лютого Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент досягли попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців.

27 лютого Рада ЄС схвалила механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами. Таким чином, Україна може отримати безвізовий режим після остаточного вступу в силу механізму його припинення.