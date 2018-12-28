Україна виконала більшість завдань НАТО, оцінка Альянсу позитивна, - уряд
Климпуш-Цинцадзе наголосила, що остаточна оцінка з боку уряду та Альянсу буде готова у січні, наразі сторони оперують даними за три квартали 2018 року.
"За результатами 9 місяців поточного року оцінка з нашого боку така: 51% завдань виконані і 45% знаходиться у стані виконання. Щодо решти 4% ще за підсумками третього кварталу було зрозуміло, що вони не будуть виконані і переносяться на 2019 рік", - заявила віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на прес-конференції в Києві,інформує "Європейська правда".
Основна частина РНП і завдань у ньому стосується сектору безпеки та оборони, - нагадала представниця уряду.
Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла також, що взаємна оцінка з боку НАТО не містить цифрових показників, але є позитивною.
"Оцінка альянсу є якісною (а не кількісною -ЄП), і містить опис по кожному нампряму: тут ви виконали, тут потрібні такі і такі зусилля тощо. Оцінка від НАТО (за 9 місяців 2018 року -ЄП), яку ми отримали, суттєво позитивніша, ніж всі їхні оцінки, які були до того, у попередні роки", - заявила вона.
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