Україна "використовує" Польщу, - Ващиковський

Глава МЗС Польщі заявив, що після візиту в Україну не має хороших новин для свого президента

Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща тривалий час безумовно підтримувала Україну, що дуже важливо для безпеки Варшави, однак, останнім часом Польща визнала, що Київ "використовує" її і розраховує, що вона за будь-яких обставин підтримуватиме Україну.

"Донині ми стискали зуби, оскільки, з огляду на нашу військово-політичну доктрину і безпеку, збереження незалежної України є безцінним. Однак ми визнали, що нас використовують, що Україна досить безтурботно дивиться на цю проблему і виходить з розрахунку, що ми безумовно підтримуватимемо безпеку і незалежність України, стоятимемо на її боці у конфлікті з Росією і не вимагатимемо розв'язання двосторонніх проблем - історичних чи освітніх", - заявив Ващиковський в ефірі Польського радіо "Trojka" пише "Укрінформ".

Він додав, що Польща відкрито говорить: "російська агресія не може бути відмовкою, аби не розв'язувати двосторонніх проблем".

Глава польської дипломатії зауважив, що "кісткою незгоди" у двосторонніх відносинах є історія, "до певної міри" освіта, а також повернення польській громаді в Україні церковного майна - костелів та парафіяльних будинків.

Ващиковський підкреслив, що після візиту до Львова 4-5 листопада він хоче зустрітися з президентом РП Анджеєм Дудою, але "не має для президента оптимістичних новин".

Глава польської дипломатії зазначив, що рішення про те, чи їхати в Україну в середині грудня Дуда має прийняти самостійно, "але ситуація є досить складною".

Він також торкнувся питання складання "чорних списків" cеред українців, які, за словами Ващиковського, перешкоджають на адміністративному рівні проведенню польською стороною ексгумацій в Україні, або "носять мундири СС Галичина".

"Я можу сказати, що у випадку однієї особи цю процедуру вже введено в дію. Якщо її буде завершено, то упродовж кількох наступних днів я повідомлю, про кого йдеться", - підкреслив Ващиковський.

Польський міністр також торкнувся питання щодо переговорного процесу навколо врегулювання конфлікту на сході України. Він зауважив, що Польщі немає в жодному форматі переговорів по Донбасу, але якщо Україна намагатиметься вирішити конфлікт у ширшому колі, то Польща є в "розпорядженні" України.

Глава МЗС РП зазначив, що три роки тому Україна у переговорному процесу по Донбасу зробила ставку на Францію та Німеччину, але зараз ці країни зайняті своїми проблемами. Тому, на його переконання, українці повинні думати, "як зберегти адвокатів своєї незалежності і цю дилему вони мають розв'язати самостійно".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що країна може заборонити в'їзд українцям, які дотримуються вкрай антипольських позицій в питаннях трактування загальної історії. Зокрема, йшлося про людей, які носять мундири СС "Галичина".

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи висловлювання глави МЗС Польщі Вітольда Ващиковського, заявили, що в українців немає антипольських настроїв.

Згодом Ващиковський прокоментував оприлюднену напередодні заяву МЗС України.