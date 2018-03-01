Україна використовуватиме зброю США в разі провокацій з боку Росії, - Клімкін Вона не застосовуватиметься в атакувальних діях

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку незаконних збройних формувань, але не для ескалації конфлікту на сході України.

Павло Клімкін. Фото: inforesist.org

"Ідеться про зброю оборонного характеру. Ця зброя може й буде використовуватися в разі провокацій з боку Росії та підтримуваних нею терористів і, як ви розумієте, вона не застосовуватиметься в атакуючих діях, тому вона не може використовуватися як аргумент, який сприятиме підвищенню температури конфлікту", - сказав Клімкін на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю. Як повідомлялось, Канада включила Україну у контрольний список країн, згідно з яким знімається обмеження на продаж вогнепальної зброї.

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