ПОЛІТИКА НОВИНИВін зобов'язує країни-підписанти вимагати від Ради Безпеки ООН негайних дій щодо надання допомоги Україні у разі загрози агресії із застосуванням ядерної зброїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна вимагає застосувати четвертий пункт Будапештського меморандуму
Олексій Резніков. Фото: jurliga.ligazakon.ua
Україна наполягає на виконанні 4 пункту Будапештського меморандуму через через заяви міністра оборони рф сергія шойгу про нібито плани України використати "брудну бомбу".
Про це написав міністр оборони Олексій Резніков в Twitter.
"Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про "брудну бомбу" є огидною для нас. Ми запрошуємо ООН та МАГАТЕ відвідати Україну. Світ має відповісти на ядерний шантаж Росії", - зазначив він.
Україна також наполягає на дотриманні 4 пункту Будапештського меморандуму, що зобов'язує країни-підписанти вимагати від Ради Безпеки ООН негайних дій щодо надання допомоги Україні у разі загрози агресії із застосуванням ядерної зброї.
Як повідомляв iPress, глави зовнішньополітичних відомств США, Британії та Франції заявили, що росія бреше, нібито Україна готується застосувати "брудну бомбу" на своїй території.
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24 10 2022 08:39 МЕДІА
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