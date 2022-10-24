Україна вимагає застосувати четвертий пункт Будапештського меморандуму

Він зобов'язує країни-підписанти вимагати від Ради Безпеки ООН негайних дій щодо надання допомоги Україні у разі загрози агресії із застосуванням ядерної зброї

Україна наполягає на виконанні 4 пункту Будапештського меморандуму через через заяви міністра оборони рф сергія шойгу про нібито плани України використати "брудну бомбу".

Про це написав міністр оборони Олексій Резніков в Twitter.

"Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про "брудну бомбу" є огидною для нас. Ми запрошуємо ООН та МАГАТЕ відвідати Україну. Світ має відповісти на ядерний шантаж Росії", - зазначив він.

Україна також наполягає на дотриманні 4 пункту Будапештського меморандуму, що зобов'язує країни-підписанти вимагати від Ради Безпеки ООН негайних дій щодо надання допомоги Україні у разі загрози агресії із застосуванням ядерної зброї.