Україна вимагатиме у Мінську негайно допустити ОБСЄ до утримуваного бойовиками Асєєва

"У мене немає жодних сумнівів, що "зізнання у шпигунстві" з Асєєва вибивали під тортурами", - Геращенко

Українська сторона у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні групи 21-22 серпня вимагатиме негайно допустити координатора ОБСЄ в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тоні Фріша до українського журналіста Станіслава Асєєва (відомого також під псевдонімом Васін), якого утримують у полоні контрольовані Росією бойовики "ДНР".

"Бойовики вибили з журналіста Станіслава Асєєва "зізнання у шпигунстві". Цей жах показали по російському пропагандистському ТБ. У мене немає ніяких сумнівів, що ці "зізнання" вибивалися під тортурами. Станіслава утримують в повній ізоляції, до нього не допускають родичів, ОБСЄ, МКЧХ, і навіть не в Донецькому СІЗО, а у новоствореному концтаборі на колишньому заводі", - зазначила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.

"У Мінську ми звернемо увагу росіян на дії їхніх підопічних з ОРДЛО, які катують журналіста. І будемо вимагати негайного допуску до Стаса координатора ОБСЄ Тоні Фріша", - наголосила вона.

Геращенко повідомила, що прізвище Асєєва є у списках на обмін.

"Інше питання, що наразі звільнення заручників заблоковано, і враження, що Кремль не збирається поки що нікого відпускати. Ні напівживого Олега (Сенцова, - ред.), ні морально пригніченого Стаса, ні з в'язниць РФ, ні з окупованих територій", - зазначила Геращенко.

27-річний журналіст Станіслав Асєєв (публікувався під псевдонімом Васін) зник 2 червня 2017 року на території, контрольованій бойовиками ОРДО. 11 червня 2017 року Служба безпеки України підтвердила його зникнення, а 28 липня російська сторона повідомила, що він утримується на окупованій території Донецької області, де проти нього порушено кримінальну справу.

На початку липня 2018 року Асєєв, за інформацією, яку отримав його колишній однокурсник, народний депутат Єгор Фірсов, оголосив голодування.