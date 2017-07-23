Україна вимагатиме від Siemens провести публічне розслідування, - Клімкін
"Кремлівський режим зараз відверто сміється з того, як запросто можна пошити в дурні ласих до великих грошей представників європейського бізнесу – бізнесу законослухняного, побудованого на довірі, повазі і цінностях", - пише глава МЗС України Павло Клімкін на сайті "Європейської правди".
Міністр наголошує, що Україна попереджали Siemens, Федеральний уряд Німеччини та європейські інституції і вказувала на діри в санкційному режимі.
"Нас дослухалися, шукали можливості запобігти правопорушенням. І багатьох подібних випадків там вдалося уникнути. Але у випадку із Siemens його менеджмент відмовлявся бачити очевидні речі", - зазначив він.
Клімкін зазначив, що Україна вимагатиме від Siemens, німецького уряду та євроінституцій провести публічне розслідування та покарати усіх співучасників.
"Для багатьох бізнесменів цей скандал буде серйозним уроком на майбутнє: "наперсточники" ніколи не стануть партнерами, з якими можна мати справу. Кремлю вірити не можна", - зазначив міністр.
Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.
Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".
Siemens має намір подати в суд на відповідальних за поставку до Криму як мінімум двох турбін свого виробництва.
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