БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїна на початку року була найбільшим експортером яєць у ЄС з часткою в 38%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна випередила США і стала лідером з експорту яєць в ЄС
У січні поточного року країни ЄС закупили в Україні 874 тонни яєць і яєчних продуктів
Фото: з вільних джерел
Крім того, українські поставки перевищили навіть імпорт зі Сполучених Штатів Америки, пише Польське Радіо.
Так, згідно з даними Європейської Комісії, тільки у січні поточного року країни ЄС закупили в Україні 874 тонни яєць і яєчних продуктів, що в кілька разів більше, ніж у січні минулого року.
Нагадаємо, за січень-лютий 2018 року Україна експортувала на 17,9% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
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