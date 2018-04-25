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Україна випередила США і стала лідером з експорту яєць в ЄС

У січні поточного року країни ЄС закупили в Україні 874 тонни яєць і яєчних продуктів
Україна на початку року була найбільшим експортером яєць у ЄС з часткою в 38%.
Україна випередила США і стала лідером з експорту яєць в ЄС Фото: з вільних джерел

Крім того, українські поставки перевищили навіть імпорт зі Сполучених Штатів Америки, пише Польське Радіо.

Так, згідно з даними Європейської Комісії, тільки у січні поточного року країни ЄС закупили в Україні 874 тонни яєць і яєчних продуктів, що в кілька разів більше, ніж у січні минулого року.

Нагадаємо, за січень-лютий 2018 року Україна експортувала на 17,9% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

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25 04 2018 23:19
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