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Україна виплатила 500 мільйонів доларів кредиторам, - ЗМІ

У Мінфіні кажуть, що операція успішно завершена
Україна виплатила відсотковий дохід на суму 505 мільйонів доларів за випущеними у 2015 році в рамках боргової операції єврооблігаціями.
Україна виплатила 500 мільйонів доларів кредиторам, - ЗМІ Фото: finance.liga.net

"Платіж пройшов, операція успішно завершена", - заявили у прес-службу Міністерства фінансів, інформують "Українські Новини". Загальна сума платежу становила 505 млн доларів.

У жовтні 2015 року власники 13 з 14-ти випусків суверенних і гарантованих державою єврооблігацій на загальну суму 14,36 млрд доларів і 0,6 млрд євро підтримали їх реструктуризацію.

Тоді згоди не було отримано тільки за єврооблігаціями на 3 млрд доларів з погашенням у грудні 2015 року, які були викуплені Росією.

Нові суверенні єврооблігації були випущені 12 листопада 2015 на загальну суму 11,95 млрд доларів з погашенням у 2019-2027 роках під 7,75% річних, а державні деривативи - на 2,92 млрд доларів.

Процентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік - 1 березня та 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року.

Нагадаємо, що Україна 1 березня виплатила третій купон на $505 млн за реструктуризованими єврооблігаціями.

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02 09 2017 14:16
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