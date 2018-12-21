Україна виплатила допомогу родинам 66 політв'язнів, - МінТОТ

Ще 11-ом родинам планується виплатити кошти до кінця року

Станом на 21 грудня уряд України виплатив допомогу у розмірі 100 тисяч гривень 66-м родинам українських політв'язнів, які перебувають у Росії та анексованому Криму.

Про це в ефірі "Громадського" повідомив батько українського політв'язня Павла Гриба Ігор, який також очолює Відділ з питань осіб, позбавлених волі при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.

"Так дійсно, створена комісія Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, вона працює. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що 77 сімей політв’язнів отримали таку допомогу… Це ті, які перебувають за гратами".

Ігор Гриб пояснив, що порядок виплати коштів визначений Міністерством з питань окупованих територій.

На питання, чи отримають допомогу сім’ї українських моряків, яких Росія незаконно захопила в полон біля Керченської протоки, він сказав:

"Так, є постанова Кабміну з цього приводу. Наш відділ теж займається цим питання, вони отримають скоро, у цьому році, фактично всі заяви вже надійшли".

На прохання "Громадського" Ігор Гриб уточнив, що станом на 21 грудня кошти виплачені сім’ям лише 66 політв’язнів, ще 11-ом родинам планується виплатити кошти до кінця року.

Гриб пояснив, що ці виплати стосуються лише сімей політв’язнів, які перебувають у Росії і анексованому Криму і не стосуються тих, хто незаконно утримується на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Також, уточнив Гриб, цьогоріч не планується виплата коштів захопленим Росією морякам, це, ймовірно, відбудеться у наступному році.