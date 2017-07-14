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Україна вирішила не вводити візовий режим з Росією, - Клімкін

"План на майбутнє - створення інтегрованої системи, а не окремого кроку"
Рада національної безпеки і оборони України вирішила не вводити візовий режим з Росією.
Україна вирішила не вводити візовий режим з Росією, - Клімкін Павло Клімкін. Фото: nk.org.ua

"План на майбутнє - це затверджене РНБО рішення про створення інтегрованої системи. Не окремого кроку, як би комусь хотілося, а системи, яка передбачає зняття біометричних даних з іноземців і осіб без громадянства, ефективний контроль пересування по території України та інші заходи. Ця система буде впроваджуватися поступово, стадія за стадією ", - повідомив у Верховній Раді міністр закордонних справ Павло Клімкін.

За його словами, введення віз не створить необхідного ефекту і створить проблеми для громадян України в окупованому Криму.

"Це створить значні проблеми в контексті того, що Росія скористається цим, щоб робити як провокації, так і свідому політику на обмеження для громадян України, які проживають на окупованій території Криму, пересуватися на територію України", - сказав він.

Клімкін заявив, що рішення РНБО було прийнято на підставі детального аналізу і отримало підтримку західних партнерів.

Нагадаємо, що РНБО ініціювало введення біометричного контролю для іноземців при перетині державного кордону України.

Рішення ввести візовий режим було прийнято Радою національної безпеки і оборони України ще в березні 2014 року, на самому початку російської агресії. Тоді на цей крок влада не була. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк говорив, що в збереженні безвізового режиму зацікавлені багато українців, в першу чергу на сході і півдні України, які їздять в Росію на заробітки і мають родинні стосунки по той бік кордону. В результаті було прийнято рішення посилити пропускний режим на кордоні з РФ.

У лютому 2016 року перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій разом з іншими депутатами зареєстрував постанову про припинення угоди про безвізовий режим між Україною і Росією.

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