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Україна висловила протест Росії через продовження арешту Гриба

Павлу продовжили арешт до квітня 2019 року
Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з рішенням російського суду продовжити тримання під вартою українського політв’язня Павла Гриба.
Україна висловила протест Росії через продовження арешту Гриба Павло Гриб. Фото:Twitter

"Фарс у справі Павла Гриба триває. Сьогодні йому незаконно продовжили арешт в РФ до квітня 2019 року. Висловлюємо протест РФ і вимагаємо звільнення", - написала речниця українського МЗС Мар’яна Беца у Twitter.

Нагадаємо, що суд в РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого у Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого у Росії звинувачують у тероризмі.

Як відомо, Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.

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07 11 2018 21:15
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