Україна витрачає на Пенсійний фонд більше, ніж на оборону, – Мінсоцполітики
"На оборону ми витрачаємо 134 мільярди гривень, на Пенсійний фонд - 141 мільярд гривень. Тому завдання полягає в тому, щоб розширити кількість платників, і стимулювати людей платити внески", - розповів міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує РБК-Україна.
За його словами, в минулому році дефіцит ПФУ становив 145 мільярдів гривень, а в цьому році вже 141 мільярд гривень. Крім того, він зазначив, що минулого року власних доходів ПФУ було 112 мільярдів гривень, а в цьому - 142 мільярди гривень.
"Власні доходи зростають, дотації не збільшуються. Наступним етапом має стати перехід до системи, яка протягом десяти років цей дефіцит зведе до мінімуму, в ідеалі - до нуля. Ось завдання для фінансової стабільності Пенсійного фонду", - заявив він.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд наполягає на включенні у проект меморандуму пункту про підвищення пенсійного віку в Україні.
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