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Україна витратить понад 2,7 млрд грн на розвідку в поточному році

Відповідна стаття витрат торік становила 2 млрд 399 млн 956 тис. грн
У державному бюджеті на 2019-й рік передбачили понад 2,7 млрд грн на розвідувальну діяльність. Відповідний закон набув чинності сьогодні.
Україна витратить понад 2,7 млрд грн на розвідку в поточному році Фото: news-front.info

На Головне управління розвідки Міноборони виділили 2 млрд 860 млн 50,4 тис. грн, з них на розвідувальну діяльність у сфері оборони підуть 2 млрд 749 млн 705,4 тис. грн.

Будувати і купувати житло для військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони будуть у межах 100 млн 345 тис. грн.

На створення фонду службового житла в Головному управлінні розвідки МОУ виділили 10 млн грн.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони затвердила основні показники Державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.

 

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01 01 2019 15:28
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