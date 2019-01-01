НОВИНИУ державному бюджеті на 2019-й рік передбачили понад 2,7 млрд грн на розвідувальну діяльність. Відповідний закон набув чинності сьогодні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна витратить понад 2,7 млрд грн на розвідку в поточному році
Відповідна стаття витрат торік становила 2 млрд 399 млн 956 тис. грн
Фото: news-front.info
На Головне управління розвідки Міноборони виділили 2 млрд 860 млн 50,4 тис. грн, з них на розвідувальну діяльність у сфері оборони підуть 2 млрд 749 млн 705,4 тис. грн.
Будувати і купувати житло для військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони будуть у межах 100 млн 345 тис. грн.
На створення фонду службового житла в Головному управлінні розвідки МОУ виділили 10 млн грн.
Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони затвердила основні показники Державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.
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01 01 2019 15:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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