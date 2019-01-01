Україна витратить понад 2,7 млрд грн на розвідку в поточному році Відповідна стаття витрат торік становила 2 млрд 399 млн 956 тис. грн

У державному бюджеті на 2019-й рік передбачили понад 2,7 млрд грн на розвідувальну діяльність. Відповідний закон набув чинності сьогодні.

Фото: news-front.info

На Головне управління розвідки Міноборони виділили 2 млрд 860 млн 50,4 тис. грн, з них на розвідувальну діяльність у сфері оборони підуть 2 млрд 749 млн 705,4 тис. грн. Будувати і купувати житло для військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони будуть у межах 100 млн 345 тис. грн. На створення фонду службового житла в Головному управлінні розвідки МОУ виділили 10 млн грн. Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони затвердила основні показники Державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки.

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