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Україна вивчає питання відновлення віз для Великобританії

Також МЗС розглядає кілька цікавих пропозицій від українського посольства щодо організації або вироблення "дорожньої карти" роботи з Великою Британією
МЗС України вивчає питання відновлення віз для Великої Британії в майбутньому.
Україна вивчає питання відновлення віз для Великобританії Фото:ivtour.com.ua

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Він наголосив, що до завершення виходу Британії з ЄС Лондон не розглядатиме можливість візової лібералізації з Україною. Однак у майбутньому Київ може розглянути питання відновлення візового режиму з Британією.

"Водночас ми вивчаємо питання про відновлення віз", - сказав Погорельцев.

За його словами, є кілька цікавих пропозицій від українського посольства щодо організації або вироблення "дорожньої карти" роботи з Великою Британією у цьому напрямку.

"Ці матеріали ретельно вивчаються. Але, звичайно, просто зараз ми навіть гіпотетично не розглядаємо введення візового режиму", - наголосив директор Консульської служби МЗС.

Нагадаємо, минулого місяця посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що її країна не бачить можливостей для візової лібералізації з Україною найближчим часом.

Раніше Джудіт Гоф обіцяла переконати свій уряд запровадити "пом'якшений" візовий режим з Україною.

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