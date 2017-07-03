Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Україна виведе із сірої зони дев'ять сіл поблизу Донецька

Контрольно-пропускний пункт у Новотроїцькому перенесуть майже на 8 км углиб "сірої зони"
Контрольно-пропускний пункт у Новотроїцькому перенесуть майже на 8 км углиб "сірої зони".
Україна виведе із сірої зони дев Фото: АР

"КПВВ Новотроїцьке у найближчі три місяці плануємо перенести за село Березове. Це майже на 8 км вглиб, ближче до лінії розмежування. Сьогодні обговорили це із представниками Державної прикордонної служби, поліції та ДСНС", - повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"Виїжджали на місце розташування майбутнього КПВВ. У бінокль розглядав блок-пост рашистів та околиці тимчасово окупованого Докучаївська. Після перенесення КПВВ із так званої "сірої зони" буде виведено 9 сіл: Березове, Степове, Тарамчук, Славне, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Солодке", - додав Жебрівський.

Нагадаємо, у боях в зоні проведення АТО на Донбасі загинув український боєць із Миколаєва.

Зазначимо, проросійські бойовики у вівторок 53 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Внаслідок цього троє українських військових отримали поранення, один — травму.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2017 19:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.