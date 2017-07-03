Україна виведе із сірої зони дев'ять сіл поблизу Донецька
"КПВВ Новотроїцьке у найближчі три місяці плануємо перенести за село Березове. Це майже на 8 км вглиб, ближче до лінії розмежування. Сьогодні обговорили це із представниками Державної прикордонної служби, поліції та ДСНС", - повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.
"Виїжджали на місце розташування майбутнього КПВВ. У бінокль розглядав блок-пост рашистів та околиці тимчасово окупованого Докучаївська. Після перенесення КПВВ із так званої "сірої зони" буде виведено 9 сіл: Березове, Степове, Тарамчук, Славне, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне та Солодке", - додав Жебрівський.
Нагадаємо, у боях в зоні проведення АТО на Донбасі загинув український боєць із Миколаєва.
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