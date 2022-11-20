Україна вийшла з Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.
Причиною послугувало "неприйнятність співпраці з росією у науково-технічній сфері", адже рф – країна-агресор.
"Угоду розроблено з урахуванням рішення Ради Європейської організації з ядерних досліджень (ЦЕРН) від 8 березня 2022 року щодо неприйнятності співпраці з країною-агресором у науково-технічній сфері", – підкреслили у МОН.
Міжнародний центр наукової та технічної інформації функціонує від 27 лютого 1969 року. Його засновниками є 22 держави, а штаб-квартира центру розташована у Москві та має статус дипломатичної місії.
МЦНТІ внесено до реєстру ООН як самостійну міжнародну організацію.
Водночас Україна стала членом організації 18 червня 1993-го року. Функції організації, які забезпечувала участь нашої країни у діяльності центру, було покладено на Український інститут науково-технічної та економічної інформації.
Зазначимо, Міжнародний центр наукової та технічної інформації здійснює організацію досліджень та розробок у сфері нових інформаційних технологій, а також налагодження та забезпечення доступу до світових інформаційних систем та мереж передачі даних.
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