Україна вийшла з трьох угод СНД

У сучасних реаліях ці угоди вже втратили своє практичне значення та не застосовуються

Кабінет міністрів прийняв рішення про припинення для України дії трьох угод щодо економічної співпраці, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Зокрема, йдеться про Угоду про міждержавний обмін економічною інформацією, Угоду про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності та Угоду про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності, повідомили в Мінекономрозвитку.

Відзначається, що Угода про міждержавний обмін економічною інформацією, укладена 26 червня 1992 року у Мінську та Угода про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності, укладена 24 вересня 1993 року в Москві, передбачали налагодження обміну між країнами-учасниками СНД актуальною економічною інформацією та статистичними показниками соціально-економічного становища.

В українському міністерстві вважають, що у сучасних реаліях ці угоди вже втратили своє практичне значення та не застосовуються.

Третя угода була укладена 15 травня 1992 року у Ташкенті та передбачала, що країни-учасники СНД будуть спільно координувати свою політику та здійснювати зовнішньоекономічну діяльність із третіми країнами та міжнародними організаціями.

У рамках договору також передбачалося проведення консультацій між країнами СНД про контакти і членство в інших міжнародних організаціях.

"Україна на сьогодні має низку пріоритетних зобов’язань у сфері міжнародної торгівлі як член Світової організації торгівлі, а також в рамках угоди про асоціацію з ЄС, і низка положень угоди про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності в рамках СНД суперечить цим зобов’язанням", - пояснили у відомстві.

"Для подолання цієї суперечності дія зазначеної угоди припинена для України", - додали у міністерстві.

Після рішення уряду Міністерство закордонних справ України має повідомити виконавчий комітет СНД про припинення дії цих угод.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що підписав указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав(СНД).