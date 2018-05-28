Україна визнаватиме навчання трансплантології за кордоном, – МОЗ

На сьогодні в Україні Запоріжжя є столицею трансплантології

Заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський розповів, що Україна визнаватиме навчання трансплантології за кордоном.

За його словами, Україна має власні курси для навчання трансплантології.

"Запоріжжя – це столиця трансплантології в Україні. В Запорізькій академії післядипломної освіти відкриті спеціальні курси тематичного вдосконалення для трансплант-координаторів, для анастезіологів по констатації смерті головного мозку і по роботі взагалі всієї системи. І сьогодні лікарні можуть відряджати своїх співробітників на ці цикли тематичного вдосконалення, це вже державний курс. З точки зору держави – ми цей курс забезпечили", – сказав чиновник в програмі "Свобода в деталях".

Він додав, що "можливо, одного Запоріжжя буде недостатньо, ми визнаємо подібне навчання за кордоном".

Також Лінчевський зазначив, що для того, щоб трансплантологія в Україні запрацювала, необхідно, аби і місцеві громади відправляли лікарів навчатися за кошти місцевих бюджетів, головні лікарі виявляли в цьому ініціативу та самі лікарі були вмотивовані. Бо трансплантологія, каже заступник міністра, – це командний процес, коли правильно і вчасно поставлений діагноз "смерть головного мозку" може означати наявність донора для порятунку життя іншої людини. Побудові всієї системи передує тривалий і складний процес, і ухвалення змін до законів – це лише маленький крок, додав Лінчевський.

Нагадаємо, що 17 травня Верховна Рада України ухвалила закон, яким дозволяється трансплантація органів після смерті донора. Закон набуває чинності через 1 рік після опублікування.