Україна вже обманула нас колись "мертвим" журналістом, - голова парламенту Словаччини

Лідер Словацької національної партії (SNS) і голова словацького парламенту – Національної ради Андрей Данко вважає, що українська влада може приховувати правду про події 25 листопада у Азово-Керченській акваторії.

За словами голови парламенту, цей конфлікт має бути вирішено з "холодною головою, а не показуючи пальцем, поки не буде відомо, яким чином це сталося", повідомляє прес-служба партії.

"Для нас дуже небезпечно, якщо напруженість посилюється. Але настільки ж небезпечно для нас робити заяви з дня на день на основі статей з медіа", - сказав Андрій Данко.

"Я не людина, яка довіряє Порошенку. Знову ж таки, за повідомленнями, Україна обманула з померлим журналістом (уточнюється, що йдеться про Аркадія Бабченка. - Ред.). Ми повинні спокійно подивитися на всі події і факти, але насправді я боюся, що деякі люди з нами знову просто зіграли. Не вимагайте від нас негайтно давати судження і не вимагайте мільйона санкцій, важливий мир між Україною і Росією", - сказав він.

"Також необхідно сприймати конкретну ситуацію в Україні - не все біле або чорне. Ми молимося, щоб цей конфлікт зупинився якомога швидше дипломатичними засобами. Проте санкції не є ефективними. Словаччина повинна наполягати на такому тиску, щоб обидві сторони сідали за стіл і вирішували ситуацію без військового положення", - сказав Данко.

Також, німецький міністр заявила, що Україна повинна надати докази щодо конкретних подій 25 листопада, внаслідок яких Росія захопила українські судна та військових в Азово-Керченській акваторії.

Додамо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб оприлюднило карту з координатами перебування військових суден "Бердянськ", "Нікополь" та "Яну Капу" в момент обстрілу та затримання їх військовими підрозділами РФ, яка свідчить, що Росія атакувала та захопила українські кораблі в міжнародних водах Чорного моря.