Україна вже обманула нас колись "мертвим" журналістом, - голова парламенту Словаччини
За словами голови парламенту, цей конфлікт має бути вирішено з "холодною головою, а не показуючи пальцем, поки не буде відомо, яким чином це сталося", повідомляє прес-служба партії.
"Для нас дуже небезпечно, якщо напруженість посилюється. Але настільки ж небезпечно для нас робити заяви з дня на день на основі статей з медіа", - сказав Андрій Данко.
"Я не людина, яка довіряє Порошенку. Знову ж таки, за повідомленнями, Україна обманула з померлим журналістом (уточнюється, що йдеться про Аркадія Бабченка. - Ред.). Ми повинні спокійно подивитися на всі події і факти, але насправді я боюся, що деякі люди з нами знову просто зіграли. Не вимагайте від нас негайтно давати судження і не вимагайте мільйона санкцій, важливий мир між Україною і Росією", - сказав він.
"Також необхідно сприймати конкретну ситуацію в Україні - не все біле або чорне. Ми молимося, щоб цей конфлікт зупинився якомога швидше дипломатичними засобами. Проте санкції не є ефективними. Словаччина повинна наполягати на такому тиску, щоб обидві сторони сідали за стіл і вирішували ситуацію без військового положення", - сказав Данко.
Також, німецький міністр заявила, що Україна повинна надати докази щодо конкретних подій 25 листопада, внаслідок яких Росія захопила українські судна та військових в Азово-Керченській акваторії.
Додамо, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб оприлюднило карту з координатами перебування військових суден "Бердянськ", "Нікополь" та "Яну Капу" в момент обстрілу та затримання їх військовими підрозділами РФ, яка свідчить, що Росія атакувала та захопила українські кораблі в міжнародних водах Чорного моря.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата