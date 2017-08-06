Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна вже почала працювати як елемент східного флангу НАТО, - Клімкін

Україна до 2020 року вийде на всі стандарти НАТО
Україна до 2020 року вийде на всі стандарти НАТО, а наразі працюватиме як елемент східного флангу НАТО
Україна вже почала працювати як елемент східного флангу НАТО, - Клімкін Фото: firtka.if.ua

Про це в ефірі "Вечірнього прайму" на телеканалі "112 Україна" повідомив очільник МЗС Павло Клімкін.

"Зараз ми поставили ще один вказівник, але, тим не менш, ми йдемо шляхом до членства саме в НАТО, оскільки НАТО сьогодні є єдиною системою безпеки, яка побудована не просто на інтересах, а саме на цінностях. Я впевнений, що ми вже зараз починаємо працювати як елемент східного флангу НАТО, це видно і в сенсі навчань, які ми робимо разом з союзниками, це поступово те, що ми робимо в контексті досягнення стандартів НАТО", - прокоментував Клімкін.

Також очільник МЗС додав, що на Варшавському саміті НАТО було чітко вирішено, що до 2020 року Україна досягне всіх стандартів у безпековому та оборонному вимірі.

"Вже зараз всі союзники розуміють, що Україна може зробити унікальний внесок у безпеку, оскільки всі розуміють, що ми зробили за 3 роки, яку армію і безпековий сектор побудували та довели, що ми здатні боротися за нас, за свободу і за цінності. І я впевнений, що ми підемо до кінця, будемо успішними, і НАТО піде до кінця", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України ухвалила закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо зовнішньополітичного курсу України) (реєстраційний номер 6470). Таким чином, ВР визначила, що Україна поглиблюватиме співпрацю з НАТО з метою набуття членства. За це рішення проголосували 276 із 357 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 06 2017 22:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.