Україна вже почала працювати як елемент східного флангу НАТО, - Клімкін

Україна до 2020 року вийде на всі стандарти НАТО, а наразі працюватиме як елемент східного флангу НАТО

Про це в ефірі "Вечірнього прайму" на телеканалі "112 Україна" повідомив очільник МЗС Павло Клімкін.

"Зараз ми поставили ще один вказівник, але, тим не менш, ми йдемо шляхом до членства саме в НАТО, оскільки НАТО сьогодні є єдиною системою безпеки, яка побудована не просто на інтересах, а саме на цінностях. Я впевнений, що ми вже зараз починаємо працювати як елемент східного флангу НАТО, це видно і в сенсі навчань, які ми робимо разом з союзниками, це поступово те, що ми робимо в контексті досягнення стандартів НАТО", - прокоментував Клімкін.

Також очільник МЗС додав, що на Варшавському саміті НАТО було чітко вирішено, що до 2020 року Україна досягне всіх стандартів у безпековому та оборонному вимірі.

"Вже зараз всі союзники розуміють, що Україна може зробити унікальний внесок у безпеку, оскільки всі розуміють, що ми зробили за 3 роки, яку армію і безпековий сектор побудували та довели, що ми здатні боротися за нас, за свободу і за цінності. І я впевнений, що ми підемо до кінця, будемо успішними, і НАТО піде до кінця", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України ухвалила закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо зовнішньополітичного курсу України) (реєстраційний номер 6470). Таким чином, ВР визначила, що Україна поглиблюватиме співпрацю з НАТО з метою набуття членства. За це рішення проголосували 276 із 357 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.