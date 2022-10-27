Україна вже повернула тіла 579 загиблих воїнів - СБУ

СБУ також бачить дуже негативну тенденцію, пов'язану з темою полонених. Зокрема, зростання шахрайських схем, коли зловмисники телефонують рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонують свою "допомогу" у нібито визволенні їх з полону

На підконтрольну Україні територію з початку війни вже повернені 579 тіл оборонців.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, передає Укрінформ.

"СБУ опікується питаннями передачі та репатріації тіл осіб, які загинули чи померли у зв’язку зі збройною агресією рф проти України. За результатами цієї роботи на підконтрольну Україні територію вже повернені 579 тіл оборонців", - сказав він.

Дехтяренко зауважив, що СБУ бачить дуже негативну тенденцію, пов’язану із темою полонених.

"Зокрема, СБУ фіксує зростання шахрайських схем, коли зловмисники телефонують рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонують свою "допомогу" у нібито визволенні їх з полону", сказав він і навів суми, які СБУ дізналась під час розслідування.

Так, серед псевдопослуг: фейкова телефонна розмова з полоненим, за яку просять від 10 до 50 тисяч гривень; фейкове визволення з полону, яке оцінюють у суму від 50 до 200 тисяч гривень; фейкове перевезення тіла загиблого - до 10 тисяч гривень.

Речник наголосив, що жодну з цих міфічних обіцянок зловмисники не можуть виконати. А після отримання грошей, які їм пересилають онлайн, - або зникають зі зв’язку, або вигадують нові історії про переміщення, необхідність нових витрат на отримання інформації щодо нового місця утримання полонених та їхнього стану здоров'я.

Він повідомив, що для правдоподібності своїх слів шахраї моніторять інтернет, де збирають дані про безвісти зниклих або загиблих українських бійців та їхні родини. Більшість інформації вони отримують від родичів полонених, саме її і використовують для своїх маніпуляцій.

Здебільшого організатори таких схем перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Але у спільники беруть собі осіб із регіонів, які знаходяться під нашим контролем. Ці люди моніторять інтернет, підшукують жертв, забезпечують мобільні дзвінки тощо.

Дехтяренко звернув увагу, що питання звільнення полонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади і закликав не надавати інформацію про полонених і власні персональні дані нікому, крім державних органів.

У разі, якщо до вас звернулися шахраї, що обіцяють витягнути родича із полону – негайно повідомляйте СБУ. Контактний номер телефону – 0 800 501 482.

Він підкреслив, що СБУ активно працює у цьому напрямку і вже затримала декількох шахраїв.

Нагадаємо, з початку війни вдалось повернути в Україну 978 полонених українських воїнів.