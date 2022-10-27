RSS
НОВИНИ

Україна вже повернула тіла 579 загиблих воїнів - СБУ

Ольга
Матарикіна
СБУ також бачить дуже негативну тенденцію, пов'язану з темою полонених. Зокрема, зростання шахрайських схем, коли зловмисники телефонують рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонують свою "допомогу" у нібито визволенні їх з полону
Україна вже повернула тіла 579 загиблих воїнів - СБУ Фото: Укрінформ
На підконтрольну Україні територію з початку війни вже повернені 579 тіл оборонців.
 
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, передає Укрінформ.
 
"СБУ опікується питаннями передачі та репатріації тіл осіб, які загинули чи померли у зв’язку зі збройною агресією рф проти України. За результатами цієї роботи на підконтрольну Україні територію вже повернені 579 тіл оборонців", - сказав він.
 
Дехтяренко зауважив, що СБУ бачить дуже негативну тенденцію, пов’язану із темою полонених.
 
"Зокрема, СБУ фіксує зростання шахрайських схем, коли зловмисники телефонують рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонують свою "допомогу" у нібито визволенні їх з полону", сказав він і навів суми, які СБУ дізналась під час розслідування.
 
Так, серед псевдопослуг: фейкова телефонна розмова з полоненим, за яку просять від 10 до 50 тисяч гривень; фейкове визволення з полону, яке оцінюють у суму від 50 до 200 тисяч гривень; фейкове перевезення тіла загиблого - до 10 тисяч гривень.
 
Речник наголосив, що жодну з цих міфічних обіцянок зловмисники не можуть виконати. А після отримання грошей, які їм пересилають онлайн, - або зникають зі зв’язку, або вигадують нові історії про переміщення, необхідність нових витрат на отримання інформації щодо нового місця утримання полонених та їхнього стану здоров'я.
 
Він повідомив, що для правдоподібності своїх слів шахраї моніторять інтернет, де збирають дані про безвісти зниклих або загиблих українських бійців та їхні родини. Більшість інформації вони отримують від родичів полонених, саме її і використовують для своїх маніпуляцій.
 
Здебільшого організатори таких схем перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Але у спільники беруть собі осіб із регіонів, які знаходяться під нашим контролем. Ці люди моніторять інтернет, підшукують жертв, забезпечують мобільні дзвінки тощо.
 
Дехтяренко звернув увагу, що питання звільнення полонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади і закликав не надавати інформацію про полонених і власні персональні дані нікому, крім державних органів.
 
У разі, якщо до вас звернулися шахраї, що обіцяють витягнути родича із полону – негайно повідомляйте СБУ. Контактний номер телефону – 0 800 501 482.
 
Він підкреслив, що СБУ активно працює у цьому напрямку і вже затримала декількох шахраїв.
 
Нагадаємо, з початку війни вдалось повернути в Україну 978 полонених українських воїнів.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 10 2022 16:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Окрім військового світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво - New York Times

Окрім військового світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво - New York Times

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

красовський каже, що він ідіот і просить його зрозуміти. сімоньян підтримала ведучого, який хоче топити і спалювати українських дітей – Джулія Девіс

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

Омлет зачекає до листопада. Бахматюка та колег перевірять, чи не мухлюють вони з яйцями

На що чекати від Ріші Сунака. Мільйонер з нетрів Оксфорду і Стенфорду, який приносив присягу на Бгаґавад-Ґіті, підтримував криптовалюти та ЛГБТ

На що чекати від Ріші Сунака. Мільйонер з нетрів Оксфорду і Стенфорду, який приносив присягу на Бгаґавад-Ґіті, підтримував криптовалюти та ЛГБТ

Три історії кінорежисера В

Три історії кінорежисера В'ячеслава Криштофовича. До 75-річчя українського Бергмана

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Енергетична війна путіна зустрічає спротив в Україні. Українці можуть використати зиму та географію на свою користь – Мік Раян

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Невтішна статистика: попри твердження урядовців, ціни на продукти невпинно зростають. Але могло б бути і гірше

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

Слова про Україну, які мають почути американці. Війни виграються справами і переконливими аргументами – Еліот А. Коен

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Коронавірус відпочиває? Наступна пандемія може виникнути через танення льодовиків – The Guardian

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Коли бомбити москву? Історія має приклади символічних бомбардувань столиць держав-агресорів

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.