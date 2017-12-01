Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна вже вичерпала цьогорічні квоти на поставки меду до ЄС

Станом на 11 січня 2017 року на 64% вичерпана квота на цукор та на 78% - на виноградні та яблучні соки
В Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що станом на 11 січня 2017 року квоти на імпорт українського меду європейськими країнами вичерпано на 100%.
Україна вже вичерпала цьогорічні квоти на поставки меду до ЄС Фото: vidomosti-ua.com

Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

Окрім того, станом на 11 січня 2017 року на 64% вичерпана квота на цукор та на 78% - на виноградні та яблучні соки.

"Вже повністю використано обсяги тарифних квот для безмитного експорту українського меду. Квота на імпорт м'яса птиці на перший квартал поточного року також повністю вичерпана", - розповіла заступник міністра.

За словами Трофімцевої, за 2016 рік було використано повністю квоти на мед, цукор, овес, ячмінну крупу та борошно, солод, кукурудзу, оброблені томати та інші продуктові групи.

"Нова статистика знову підкреслює важливість нашої роботи у питаннях розширення доступу українських аграрних експортерів до ринків ЄС. Це питання буде залишатись в 2017 році на порядку денному роботи нашої команди", - підкреслила вона.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 01 2017 21:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat