Україна вже вичерпала цьогорічні квоти на поставки меду до ЄС
Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.
Окрім того, станом на 11 січня 2017 року на 64% вичерпана квота на цукор та на 78% - на виноградні та яблучні соки.
"Вже повністю використано обсяги тарифних квот для безмитного експорту українського меду. Квота на імпорт м'яса птиці на перший квартал поточного року також повністю вичерпана", - розповіла заступник міністра.
За словами Трофімцевої, за 2016 рік було використано повністю квоти на мед, цукор, овес, ячмінну крупу та борошно, солод, кукурудзу, оброблені томати та інші продуктові групи.
"Нова статистика знову підкреслює важливість нашої роботи у питаннях розширення доступу українських аграрних експортерів до ринків ЄС. Це питання буде залишатись в 2017 році на порядку денному роботи нашої команди", - підкреслила вона.
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