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Україна вже зараз частково виконує умови членства в НАТО, – Пристайко

За його словами, подавати заявку про вступ до НАТО варто тоді, коли члени Альянсу "готові нас прийняти та готові відкрити свої обійми, щоб Україна стала однією з них"
Посол України в НАТО Вадим Пристайко заявив, що Україна вже зараз частково виконує умови членства в Північноатлантичному альянсі.
Україна вже зараз частково виконує умови членства в НАТО, – Пристайко Фото: ukrinform.com

"Немає чіткого набору формальних ознак, за якими країна стає членом Альянсу. Наприклад, зараз Альянс бореться за те, щоб кожна країна витрачала не менше 2% на свою армію, щоб Альянсу був сильним з точки зору військової потужності. Україна вже зараз цей критерій повністю виконує, витрачаючи фактично 3% тільки на Збройні сили, майже 6% - на Збройні сили і безпековий сектор. Тобто цю частину ми вже виконуємо", - сказав Пристайко, передає "112 Україна".

Також, за його словами, подавати заявку про вступ до НАТО варто тоді, коли члени Альянсу "готові нас прийняти та готові відкрити свої обійми, щоб Україна стала однією з них".

"Ось над цим ми працюємо. Як зробити так, щоб, з одного боку, Україна була вже готовою, і наші військові були готові стати частиною Альянсу. А з іншого боку - всі 29 членів, з різними інтересами, готові були запросити, і скажімо так, посунутися за столом, щоб Україна посіла своє місце за цим круглим столом Альянсу", - заявив він.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Петро Порошенко на своїй прес-конференції "Виклики – 2018" заявив, що розглядає можливість прописати в Конституції прагнення України вступити до ЄС і НАТО.

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06 03 2018 10:56
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