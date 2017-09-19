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Україна взялась за вирішення проблеми експорту труб на ринок Казахстану

Причиною запиту є встановлення Євразійською економічною комісією захисних мит на український трубопрокат
Найближчими днями Україна подасть у Світову організацію торгівлі (СОТ) запит на початок консультацій із Казахстаном.
Україна взялась за вирішення проблеми експорту труб на ринок Казахстану Фото: alarabiya.net

Причиною запиту є встановлення Євразійською економічною комісією захисних мит на український трубопрокат, внаслідок чого українські виробники (зокрема, "Інтерпайп") втратили можливість експортувати на казахський ринок.

"Початок суперечки може стати стимулом для Казахстану лобіювати відміну такого рішення", - зазначило джерело в уряді "Європейській правді".

Нагадаємо, двосторонні консультації є першою стадією вирішення торговельних суперечок у СОТ. Якщо сторони не можуть знайти рішення, питання виноситься на розгляд експертної панелі. 

Як повідомляв iPress.ua, Україна планує до кінця 2017 року подати четвертий позов проти РФ до Світової організації торгівлі щодо аграрної продукції.

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19 09 2017 18:28
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