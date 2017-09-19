БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайближчими днями Україна подасть у Світову організацію торгівлі (СОТ) запит на початок консультацій із Казахстаном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна взялась за вирішення проблеми експорту труб на ринок Казахстану
Причиною запиту є встановлення Євразійською економічною комісією захисних мит на український трубопрокат
Фото: alarabiya.net
Причиною запиту є встановлення Євразійською економічною комісією захисних мит на український трубопрокат, внаслідок чого українські виробники (зокрема, "Інтерпайп") втратили можливість експортувати на казахський ринок.
"Початок суперечки може стати стимулом для Казахстану лобіювати відміну такого рішення", - зазначило джерело в уряді "Європейській правді".
Нагадаємо, двосторонні консультації є першою стадією вирішення торговельних суперечок у СОТ. Якщо сторони не можуть знайти рішення, питання виноситься на розгляд експертної панелі.
Як повідомляв iPress.ua, Україна планує до кінця 2017 року подати четвертий позов проти РФ до Світової організації торгівлі щодо аграрної продукції.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 09 2017 18:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
No articles