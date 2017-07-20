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Україна й Молдова візьмуть під контроль увесь кордон вздовж Придністров'я

Клімкін та Белан також домовилися посилити координацію кроків із забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України і Молдови
Офіційний Київ обговорив з Кишиневом встановлення спільного митного та прикордонного контролю на всій протяжності кордону між Україною та Молдовою
Україна й Молдова візьмуть під контроль увесь кордон вздовж Придністров Фото: VOA

У перемовинах брали участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін і віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Республіки Молдова Георге Белан, повідомляє прес-служба МЗС.

"Це (встановлення спільного митного та прикордонного контролю на всій протяжності кордону між Україною та Молдовою - ред) було однією з ключових тем сьогоднішньої зустрічі", - зазначається у повідомленні.

Клімкін та Белан також домовилися посилити координацію кроків із забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України і Молдови у контексті безпекової ситуації в регіоні.

Нагадаємо, що 17 липня Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп взяли участь у церемонії відкриття спільного контрольно-пропускного пункту "Кучургани-Первомайськ" на центральній ділянці молдавсько-українського кордону.

Тоді Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна готова сприяти відновленню територіальної цілісності Молдови.

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20 07 2017 22:54
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