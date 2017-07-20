Україна й Молдова візьмуть під контроль увесь кордон вздовж Придністров'я
У перемовинах брали участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін і віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Республіки Молдова Георге Белан, повідомляє прес-служба МЗС.
"Це (встановлення спільного митного та прикордонного контролю на всій протяжності кордону між Україною та Молдовою - ред) було однією з ключових тем сьогоднішньої зустрічі", - зазначається у повідомленні.
Клімкін та Белан також домовилися посилити координацію кроків із забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України і Молдови у контексті безпекової ситуації в регіоні.
Нагадаємо, що 17 липня Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп взяли участь у церемонії відкриття спільного контрольно-пропускного пункту "Кучургани-Первомайськ" на центральній ділянці молдавсько-українського кордону.
Тоді Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна готова сприяти відновленню територіальної цілісності Молдови.
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