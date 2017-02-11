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Україна й ОАЕ домовилися про безвізовий режим
Лише минулого року ОАЕ відвідало понад 112 тисяч українців
Фото: rian.com.ua
Відповідний меморандум підписали за результатами переговорів Президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра ОАЕ, правителя Емірату Дубай шейха Мухаммеда бін Рашид Аль Мактума.
Про це повідомляє речник Порошенка Святослав Цеголко, зазначаючи у Facebook, що "лише минулого року ОАЕ відвідало понад 112 тисяч українців".
Раніше Павло Клімкін інформував, що після того, як Україна домовилася про спрощення візового режиму з Саудівською Аравією, з ОАЕ також може бути домовлено про безвізовий режим.
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02 11 2017 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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