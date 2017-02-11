Україна й ОАЕ домовилися про безвізовий режим

Лише минулого року ОАЕ відвідало понад 112 тисяч українців

Україна та Об'єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим.

Відповідний меморандум підписали за результатами переговорів Президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра ОАЕ, правителя Емірату Дубай шейха Мухаммеда бін Рашид Аль Мактума.

Про це повідомляє речник Порошенка Святослав Цеголко, зазначаючи у Facebook, що "лише минулого року ОАЕ відвідало понад 112 тисяч українців".

Раніше Павло Клімкін інформував, що після того, як Україна домовилася про спрощення візового режиму з Саудівською Аравією, з ОАЕ також може бути домовлено про безвізовий режим.