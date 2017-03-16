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Україна як літак, який має два крила - це демократія і порядок, - Порошенко

Порошенко розкритикував учасників торгової блокади Донбасу
Президент України Петро Порошенко заявив, що головним для України сьогодні є дотримання демократії і забезпечення порядку, розкритикувавши учасників блокади через зіткнення з поліцією.
Україна як літак, який має два крила - це демократія і порядок, - Порошенко Петро Порошенко

Про це він заявив в інтерв'ю українським телеканалам, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко нагадав, що під час інциденту з блокадниками деякі учасники "намагалися відібрати зброю і побити поліцейських, принизити їх лайкою".

"Я хочу сказати одне: Україна як літак, який має два крила. Перше - це демократія, друге - це порядок. І летіти може тільки, коли ти маєш два крила", - сказав Президент.

Президент підкреслив, що він, як глава держави є захисником демократії і захисником порядку.

"Я нікому не дозволю таким чином знущатися над суспільством, знущатися над добровольцями, над героями, над новими поліцейськими, бійцями Національної гвардії або бійцями Збройних Сил України, тим, хто вважає себе небожителем. Депутатська "корка" ще не дає тобі права знущатися над людьми", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко заявив також, що Україна може зняти заборону на переміщення вантажів, якщо підприємства в ОРДЛО повернуть українським власникам.

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16 03 2017 07:15
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