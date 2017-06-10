Україна йде на важкі кроки для досягнення миру, - Волкер
"Продовження спеціального статусу (окремих районів Донбасу. - Ред.) демонструє, що Україна йде на важкі кроки для досягнення миру", - написав Волкер у своєму Twitter.
Він також висловив надію, що Росія також зробить кроки на зустріч миру, адже "час покласти край цьому конфлікту".
У п'ятницю Верховна Рада проголосувала за запропоновані президентом два проекти законів щодо Донбасу - один в цілому, інший - у першому читанні.
У цілому парламент ухвалив проект закону, який продовжує на рік закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.
Крім того, у першому читанні депутати схвалили проект закону "про особливості політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", який у парламенті скорочено називають про "деокупацію" Донбасу.
Він передбачає оголошення Росії "агресором", називає окремі райони Донбасу окупованими та змінює формат АТО.
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