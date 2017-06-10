Україна йде на важкі кроки для досягнення миру, - Волкер

Він також висловив надію, що Росія також зробить кроки на зустріч миру

Спецпредставник держдепу США по Україні Курт Волкер привітав рішення Верховної Ради, яка підтримала проект про продовження особливого порядку самоврядування в окремих районах Донбасу.

"Продовження спеціального статусу (окремих районів Донбасу. - Ред.) демонструє, що Україна йде на важкі кроки для досягнення миру", - написав Волкер у своєму Twitter.

Він також висловив надію, що Росія також зробить кроки на зустріч миру, адже "час покласти край цьому конфлікту".

У п'ятницю Верховна Рада проголосувала за запропоновані президентом два проекти законів щодо Донбасу - один в цілому, інший - у першому читанні.

У цілому парламент ухвалив проект закону, який продовжує на рік закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.

Крім того, у першому читанні депутати схвалили проект закону "про особливості політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", який у парламенті скорочено називають про "деокупацію" Донбасу.

Він передбачає оголошення Росії "агресором", називає окремі райони Донбасу окупованими та змінює формат АТО.