За три роки Україна програла міжнародних судів на 1,5 мільярда, - ДОКУМЕНТ
"Міністерство юстиції здійснює платежі, пов’язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України відповідно до постанови Кабінету міністрів № 408", - йдеться у відповіді Мін'юсту на запит "Економічної правди", який передав експерт з питань боротьби з корупцією Гліб Канєвський.
У Мін'юсті повідомили, що на виконання рішень Європейського суду з прав людини сплачено: у 2014 році – 169,817 млн гривень, у 2015 році – 639,981 млн гривень, у 2016 році – 612,294 млн гривень та станом на 20 жовтня поточного року – 104 млн гривень.
"Повідомляємо, що ведення окремого переліку юридичних та фізичних осіб, яким виплачені кошти не передбачено та Міністерством юстиції не здійснюється", - наголошується у документі.
Нагадаємо, що Високий суд Англії та Уельсу відхилив апеляцію України на рішення Лондонського арбітражу, яким той зобов'язав країну виплатити близько 12 млн доларів нафтогазовій компанії JKX Oil& Gas Plc.
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