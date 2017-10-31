Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

За три роки Україна програла міжнародних судів на 1,5 мільярда, - ДОКУМЕНТ

У Мін'юсті не називають компанії та осіб, яким були перераховані зазначені кошти
Міністерство юстиції з початку 2014 року сплатило з бюджету понад 1,5 млрд гривень на виконання рішень Європейського суду з прав людини.
За три роки Україна програла міжнародних судів на 1,5 мільярда, - ДОКУМЕНТ Павло Петренко. Фото: skelet-info.org

"Міністерство юстиції здійснює платежі, пов’язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України відповідно до постанови Кабінету міністрів № 408", - йдеться у відповіді Мін'юсту на запит "Економічної правди", який передав експерт з питань боротьби з корупцією Гліб Канєвський.

У Мін'юсті повідомили, що на виконання рішень Європейського суду з прав людини сплачено: у 2014 році – 169,817 млн гривень, у 2015 році – 639,981 млн гривень, у 2016 році – 612,294 млн гривень та станом на 20 жовтня поточного року – 104 млн гривень.

"Повідомляємо, що ведення окремого переліку юридичних та фізичних осіб, яким виплачені кошти не передбачено та Міністерством юстиції не здійснюється", - наголошується у документі.

Нагадаємо, що Високий суд Англії та Уельсу відхилив апеляцію України на рішення Лондонського арбітражу, яким той зобов'язав країну виплатити близько 12 млн доларів нафтогазовій компанії JKX Oil& Gas Plc.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 10 2017 11:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.